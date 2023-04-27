"Джо не делится едой!": 3 самых жадных знака Зодиака

Помните, как в популярном сериале “Друзья” любитель вкусной еды Джо Триббиани расстался с симпатичной девушкой из-за того, что на свидании она осмелилась кокетливо стащить кусочек из его тарелки? “Джо не делится едой!” - кричал оскорбленный таким нахальным поступком персонаж. Между тем можно посмотреть на ситуацию с другой стороны и отметить, что Джо на самом деле - большой жадина. В этом с ним схожи представители некоторых знаков зодиака. Рассказываем, под какими созвездиями появляются на свет самые прижимистые ребята и девчата.

Телец

Подопечные Венеры - настоящие скупердяи. Они не находят в себе сил расстаться с вещами, которые им на самом деле уже не нужны, но пригодились бы другим людям.

Вместо того чтобы собрать все лишнее в доме и отвезти, например, в благотворительный фонд, Телец будет чахнуть над своим “богатством”, как Кощей.

Выпросить что-нибудь у этого знака даже во временное пользование не представляется возможным. У Тельца в запасе всегда найдется тысяча и одна причина отказать вам в просьбе. Даже не стоит пытаться одолжить у представителей земной стихии денег в долг - ответ будет резким: “Заработай сам!”

Лев

Кто обожает делать вид, что готов потратить последнее ради друзей и близких? Конечно же, Лев. На словах представители огненной стихии - сама щедрость, мол, налетайте, берите, мне ничего не жалко! На деле же, стоит обратиться к Львам за помощью, начинается театр одного актера: то им некогда, то самим кушать нечего, то еще что-нибудь…

Если Лев расщедрится на дорогостоящий подарок, будьте готовы к тому, что они сдерут с вас шкуру за каждую потраченную копейку.

Уроженцы этого знака убеждены, что вы стали их должником, и будут гонять вас в хвост и в гриву. А если Лев даст в долг, потребует такие проценты, что закачаешься.

Дева

Вот уж кто еще с детства носит почетное звание главной жадины-говядины песочницы, так это Дева. Люди, рожденные под этим знаком, всегда требуют у родителей лучшие машинки и куклы, а когда ребята во дворе просят одолжить для игры, гордо задирают носик: “Нет уж, это мое!”

С возрастом прижимистость Девы только возрастает.

Она ревностно опекает свое добро и ни-ког-да не делится им с окружающими. Подопечные Меркурия лучше спрячут всю красоту, которой обладают, в сундуках, чем позволят кому-то чужому глазеть на нее. При этом на упреки в жадности Дева ужасно обижается.