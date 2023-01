Джинни Уизли всего 31 год, а ее уже сравнивают с пенсионеркой: как она выглядит

Бонни Райт стала известна благодаря роли Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Несмотря на надежды поклонников, артистке не удалось добиться большего успеха, а несколько лет назад она решила сконцентрироваться на режиссуре и написании сценариев.

Так, в 2015 году Бонни официально объявила, что завершает актерскую карьеру. До этого она осваивала новые для себя профессии и даже сняла короткометражный фильм Separate we come, separate we go, в котором снялся Дэвид Тьюлис. Артистка решила полностью сконцентрироваться на новой работе и не отвлекаться на игру в фильмах или сериалах.

В итоге за прошедшие семь лет она сняла несколько короткометражных фильмов, а ее последней работой стал фильм «Щиколотки медузы», в котором приняли участие многие ее коллеги из Гарри Поттера. О своей жизни Бонни рассказывает в социальных сетях, где делится многочисленными кадрами. Однако пользователей Сети больше привлекают не карьерные и творческие успехи артистки, а ее внешний вид. Дело в том, что Бонни, как уверены фанаты, в 31 год похожа на бабушку и выглядит значительно старше своих коллег.

«Что ж, не повезло с генами. Старовато для 28 лет выглядит», «Время потрепало ее», «Ощущение что ей 48, а не 28», — делятся мыслями подписчики.

Также многие уверены, что артистка специально делает себя старше, используя «скучный» макияж, а ее стиль больше напоминает образы взрослых женщин, а не молодых девушек.