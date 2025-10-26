Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы

Поклонников аниме «Поднятие уровня в одиночку» ждет приятный сюрприз в предстоящем третьем сезоне (если его, конечно, вообще анонсируют). Создатели экранизации могут исправить один из заметных промахов оригинальной манхвы, связанный с введением ключевого персонажа — самого сильного теневого солдата Сон Джин-Ву, Беллиона.

В манхве Беллион, Великий Маршал армии Монарха Теней, появляется довольно поздно — во время Войны Монархов, что по хронологии соответствует как минимум четвертому сезону.

Его мощь настолько велика, что он с легкостью побеждает Беру, одного из сильнейших теневых солдат Джин-Ву, демонстрируя свое абсолютное превосходство.

Однако у создателей аниме есть идеальный шанс представить его гораздо раньше. В третьем сезоне Джин-Ву возвращается в Храм Картенон, где его ждет схватка с Архитектором Системы.

После победы главный герой впадает в транс и видит воспоминания первоначального Монарха Теней, Эшборна, сражающегося с армией демонов.

Именно в этой сцене, отмечает CBR, манхва упустила возможность ненадолго показать Беллиона, сражающегося в рядах армии Эшборна. Аниме-адаптация уже не раз доказывала, что не боится расширять исходный материал и давать персонажам больше экранного времени.

Мимолетное появление Беллиона в этой битве станет блестящей пасхалкой для фанатов и идеальной подготовкой почвы для его будущего полноценного вхождения в сюжет.

Такой ход не только порадовал бы давних поклонников, но и сделал бы повествование более цельным, связав прошлое и будущее Монарха Теней в одну эпичную сагу. Остается ждать — воспользуются ли этим шансом создатели аниме.

