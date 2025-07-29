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Джин Ву и Луффи глотают пыль: самое высокооцененное аниме 2025-го уже превзошло «Поднятие уровня» и «Ван Пис»

29 июля 2025 12:48
Джин Ву и Луффи глотают пыль: самое высокооцененное аниме 2025-го уже превзошло «Поднятие уровня» и «Ван Пис»

Его толком не рекламировали, но народная молва сделала свое дело.

Пока «Ван Пис» продолжает свою эпопею, а «Поднятие уровня в одиночку» собирает тысячи зрителей на стримингах и хейт в комментариях на «Киноафише», настоящий сюрприз 2025 года пришёл с неожиданной стороны.

Аниме «Первородный грех Такопи» стало самым высокооценённым сериалом сезона — и, возможно, года.

Рейтинг, которому могут позавидовать все

Первый эпизод получил от зрителей ошеломляющие 9,7, второй — 9,6, третий — 9,4. Ни один другой релиз 2025 года не приблизился к таким цифрам: ни популярнейший «One Piece», ни зрелищное «Поднятие уровня», ни новая «Атака титанов» — «Гачиакута».

Джин Ву и Луффи глотают пыль: самое высокооцененное аниме 2025-го уже превзошло «Поднятие уровня» и «Ван Пис»

В чём сила «Такопи»?

История начинается с простого: на Землю прилетает существо с «планеты счастья» по имени Такопи. Он хочет делать добро. Его первой знакомой становится Сидзука — девочка, которую унижают одноклассники, а дома никто не ждёт.

Джин Ву и Луффи глотают пыль: самое высокооцененное аниме 2025-го уже превзошло «Поднятие уровня» и «Ван Пис»

Инопланетянин хочет помочь, но сталкивается с такой болью, которую не описать детскими словами. Поворотным для зрителя и пришельца становится момент, в котором затравленная девочка теряет собаку и решает, что ей больше нет смысла жить.

Это всего шесть серий, но в каждой — боль, доброта, непонимание и шок. Зрители называют сериал эмоциональной мясорубкой и моральным экспериментом, завёрнутым в мягкую оболочку.

Джин Ву и Луффи глотают пыль: самое высокооцененное аниме 2025-го уже превзошло «Поднятие уровня» и «Ван Пис»

Не для всех — но очень вовремя

Сериал поднимает темы травли, детского одиночества, границ добрых намерений и того, что бывает, когда ты хочешь «помочь», не понимая, во что лезешь. Это аниме о наивности, которая может обернуться катастрофой.

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Фото: Кадр из сериала «Первородный грех Такопи»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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5 комментариев
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