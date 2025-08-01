Джин Ву больше не сильнейший охотник: новое аниме побило все рекорды — на Netflix пали даже «Унесенные призраками» Ghibli

За всю историю платформы создатели не видели таких цифр на мультике.

На пятой неделе после премьеры Netflix назвал нового короля (или скорее — королеву) анимационного жанра. Это «Кейпоп-охотницы на демонов» — яркое, дерзкое, музыкальное аниме, которое обогнало не только «Унесённых призраками», но и свежие хиты вроде «Поднятия уровня в одиночку».

Аниме-королева

Фильм ворвался в глобальный топ, не оставив шансов Миядзаки и лишив Сон Джин Ву звания сильнейшего охотника. 33 миллиона просмотров всего за две недели. Более 90 стран. Хайп в TikTok.

Песня «Golden» от виртуальной группы HUNTR/X заняла первое место в чартах Billboard — такого в истории Netflix не было никогда, отмечает Fandomwire.

О чем мульт

На первый взгляд, всё это звучит как какая-то подростковая безделица: девчонки из кей-поп-группы по ночам охотятся на демонов. Но именно в этом и сила и шарм этого аниме.

Фильм взял популярные клише, умело их смешал и по итогу вышел вирусный хит, который обходит культовые аниме. Лучше ли он «Унесенных призраками» по наполнению? Конечно, нет, но статистика Нетфликс неумолима.

Здесь боевые сцены не уступают «Клинку, рассекающему демонов», а эмоции которые дарят охотницы — на уровне лучших арок из «Наруто».

Как долго работали над хитом

Смотря на кадры, кажется, что их за год сгенерировали при помощи ИИ, но нет. Над проектом трудились семь лет.

Режиссёр Мэгги Канг рассказывала, что всё началось с шутки, но очень быстро стало делом жизни. И теперь «Охотники за демонами» — не просто блокбастер, а новая веха для оригинальной анимации Netflix.

Пока студии молчат о сиквеле, в Сети уже строят теории: что будет с Руми, принявшей свою демоническую сущность? Вернётся ли команда в виде сериала? Или нас ждёт полнометражное продолжение?

Одно ясно уже сейчас: эпоха Ghibli в стриминге закончилась. Началась эпоха демонов, кей-попа и охотниц. Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться.