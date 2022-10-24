Джим оказался девушкой и полюбил доктора Ливси: в СССР «Остров сокровищ» увидели таким

Приключенческий роман Стивенсона «Остров сокровищ» был экранизирован множество раз. Только в СССР текст произведения воплощали на экране четыре раза: в виде трех картин и одного мультфильма. И наиболее эксцентричной лентой стал фильм 1937 года режиссера Владимира Вайнштока.

В силу «старости» картины ее видели не так много зрителей. А ведь сюжет «Острова сокровищ» может удивить любого. Как оказалось, создатели решили отойти от текста романа и довольно вольно изложить основную историю.

Например, вместо юнги Джима здесь появляется Дженни, дочь хозяйки гостиницы. Она узнает о готовящемся перевороте ирландских повстанцев и влюбляется в одного из них — доктора Ливси (который в титрах фильма был указан как Лайвеси). Дженни проникает на корабль, переодевшись в мальчика. Герои находят клад, побеждают пиратов, а вырученные деньги намереваются потратить на финансирование планирующегося восстания.

Роль Дженни сыграла Клавдия Пугачева, для которой образ стал главным в карьере. А доктором оказался Михаил Царев. Фильм не получил широкого признания, хотя отступление от литературного первоисточника вызвало бурное обсуждение на страницах прессы, пишет Дзен-канал «Синема — графия».