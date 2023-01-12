Джихангир умер не от тоски по Мустафе: истинную причину не принято озвучивать вслух

Смерть шехзаде была не такой, как в сериале.

Нежный и ранимый Джихангир полюбился зрителям «Великолепного века», а его уход, несомненно, растрогал многих фанатов сериала. Юный наследник не имел врагов и особо сильные чувства испытывал к своему единокровному брату, который был казнен по приказу султана.

Младший сын Хюррем родился с горбом и рос болезненным ребенком. Его спина постоянно была в язвах и коростах. Мальчику с самого раннего возраста разрешали принимать опиум, чтобы хоть как-то уменьшить боль. В итоге Джихангир стал зависим и умер от передозировки этим веществом, а не от переживаний по поводу смерти Мустафы.

Братья младшего шехзаде тоже не отличались богатырским здоровьем. По заверениям историков, Баязид страдал от вспышек агрессии, которые объясняют его импульсивные поступки и высказывания. Селим, наоборот, был спокойным, но он рано стал выпивать, а позднее у наследника огромной империи развилась алкогольная зависимость.