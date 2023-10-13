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Джигурде придется явиться в суд: дело завели из-за домогательств к несовершеннолетней дочери

13 октября 2023 14:30
Джигурде придется явиться в суд: дело завели из-за домогательств к несовершеннолетней дочери

Новые выходки эпатажного артиста перешли все границы.

Брак Никиты Джигурды с Мариной Анисиной пережил немало кризисов. Знаменитости прощали друг другу измены, разводились и снова сходились. Казалось, им уже ничем не удивить публику. Но последние новости из звездной семьи по-настоящему шокируют.

На этот раз дело принимает действительно серьезный оборот — может дойти до суда. Когда Марина Анисина застукала благоверного с женщиной, Джигурда не придумал ничего лучше, чем свалить все на своего директора. Никита заявил, что даму к нему пригласил его сотрудник по собственной инициативе.

Бывшая фигуристка предпочла поверить мужу. Евгения, с которым Джигурда работал много лет, тут же уволили. И на этом еще не все — его обвинил в домогательствах к несовершеннолетней дочери пары Эве-Владе. Якобы директор слишком уж «тискал» 13-летнюю девочку. Об этом рассказало издание «СтарХит».

Уволенный директор все обвинения отрицает и находится, мягко говоря, в шоке от подобного поведения артиста.

Фото: Bulkin Sergey, news.ru/globallookpress.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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