Джигурде придется явиться в суд: дело завели из-за домогательств к несовершеннолетней дочери

Брак Никиты Джигурды с Мариной Анисиной пережил немало кризисов. Знаменитости прощали друг другу измены, разводились и снова сходились. Казалось, им уже ничем не удивить публику. Но последние новости из звездной семьи по-настоящему шокируют.

На этот раз дело принимает действительно серьезный оборот — может дойти до суда. Когда Марина Анисина застукала благоверного с женщиной, Джигурда не придумал ничего лучше, чем свалить все на своего директора. Никита заявил, что даму к нему пригласил его сотрудник по собственной инициативе.

Бывшая фигуристка предпочла поверить мужу. Евгения, с которым Джигурда работал много лет, тут же уволили. И на этом еще не все — его обвинил в домогательствах к несовершеннолетней дочери пары Эве-Владе. Якобы директор слишком уж «тискал» 13-летнюю девочку. Об этом рассказало издание «СтарХит».

Уволенный директор все обвинения отрицает и находится, мягко говоря, в шоке от подобного поведения артиста.