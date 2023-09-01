Джигурда с разбитым носом: Анисина получила лучший подарок на день рождения

Отношения Марины Анисиной и Никиты Джигурды в свое время был самыми обсуждаемыми в шоу-бизнесе. Пара эпатировала публику вопиющими выходками и открыто выясняла отношения.

Однажды на свой день рождения олимпийская чемпионка получила разбитый нос Джигурды. Звездная чета участвовала в ледовом шоу, и во время выступления Никита получил травму лица. Для Марины это был лучший подарок, ведь любимый был готов расшибиться в лепешку, чтобы покорить ее сердце.

Пара поженилась в конце нулевых. Через год в семье супругов появился сын Мик-Анжель, а еще через год — дочь Эва-Влада. Несмотря на дикую страсть в отношениях и неугасаемый пыл, звездная эпатажная пара в конечном итоге рассталась.

Последовал долгий бракоразводный процесс, после которого фигуристка вместе с детьми переехала во Францию. Однако это был не конец. В 2021 году скандальные супруги снова воссоединились и скрепили свои отношения узами брака. Правда, это не мешает Джигурде вовсю флиртовать с другими женщинами и даже снимать провокационные ролики с Анастасией Волочковой.