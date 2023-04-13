Джиган унизил жену на всю страну: такого не ждали даже преданные фанаты (фото)

Джиган и Оксана Самойлова съели вместе не один пуд соли. Супруги воспитывают четверых общих детей и постоянно оказываются на грани развода. Многие еще не забыли историю о том, как рэпера уличили в изменах жене и в пагубной зависимости. Однако музыкант вновь отличился.

Такого поворота событий не ожидали даже преданные фанаты. Исполнитель всего одним поступком смог унизить жену на всю страну, хоть и планировал добиться совсем другого эффекта.

Интернет-пользователи с большим любопытством наблюдают, как Джиган заискивает перед супругой, с которой, по слухам, вновь разошелся. Ранее музыкант публично признался, что «накосячил», и попросил прощения у Самойловой. Судя по всему, теперь у него появится еще один повод посыпать голову пеплом.

В социальных сетях рэпер обнародовал архивное фото возлюбленной, показав тем самым, как она выглядела до пластических операций. Многие поклонники такой светскую львицу никогда не видели, а те, кто все-таки застали Оксану до «улучшайзинга», давно позабыли об этом.

Как оказалось, красота блогера не дар природы, а умелая работа хирургов. И вряд ли Самойлова обрадуется тому, что ее супруг напомнил об этом своей многомиллионной аудитории.