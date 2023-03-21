Джейн больше нет: как изменилась звезда «Мэри Поппинс» спустя годы

Анна Плисецкая дебютировала в кино в три года. Племянница Майи Плисецкой появилась в постановке Маргариты Пилихиной «Анна Каренина», а в 12 лет снялась в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Актриса сыграла дружелюбную и заботливую, но в то же время очень озорную Джейн Бэнкс. После феноменального успеха картины девочка решила продолжить балетную династию. А как иначе, если отец — выдающийся балетмейстер?

По окончании вуза девушку приняли в Мариинку. Она работала с труппой Мориса Бежара, объездила с гастролями Финляндию, Испанию, Японию и Сингапур. Эсмеральда, Эффи, испанская принцесса в «Щелкунчике» и принцесса Сиси, где костюмы для артистов шил Джанни Версаче — за 40 лет, прошедших с момента проката советского фильма о гениальной няне, Анна стала известной балериной, мало похожей на непоседливую малышку из картины Леонида Квинихидзе.

О личной жизни 51-летней артистки мало что известно. В 2017 году в своих соцсетях она сообщала, что ее преследуют хейтеры. Один из них был особенно навязчив. «Ходит по моим друзьям и фотографируется с членами моей семьи. Этот человек не тот, за которого вы его принимаете. Он опасен», — писала Анна Плисецкая.