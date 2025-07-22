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Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор

22 июля 2025 10:23
Джеймс Кэмерон

Адаптация книгам, судя по всему, не светит даже с другим потенциальным режиссером.

Режиссеров, которые стали экспертами научной фантастики на уровне с Джеймсом Кэмероном, можно пересчитать по пальцам — упоминания одних только «Терминатора» и «Аватара» будет достаточно, чтобы в этом убедиться.

В то время как режиссер все еще занят производством фильмов для последней франшизы, Кэмерон находит время и на другие потенциально успешные проекты — правда, далеко не все из них в итоге доходят до больших экранов.

Так, к примеру, в 1990-х годах Кэмерон уже почти было начал работу над еще одной серией научно-фантастических фильмов — проект до сих пор не может выйти из производственного ада.

Джеймс Кэмерон должен был снять «Марсианскую трилогию»

До того, как наконец воплотить в жизнь свою задумку с «Аватаром», Кэмерон выкупил права на экранизацию серии фантастических романов Кима Стэнли Робинсона, который дважды выигрывал премию «Хьюго» за романы «Зеленый Марс» и «Голубой Марс».

Сам Кэмерон, однако, должен был выступать продюсером, а съемку он хотел доверить Марте Кулидж; адаптация, в свою очередь, должна была стать мини-сериалом, состоящим из пяти эпизодов.

В какой-то момент интерес Кэмерона к «Марсианской трилогии» ослаб — то ли из-за занятости на другом проекте, то ли по еще какой-то причине — и в итоге он покинул команду, которая к тому моменту еще даже не приступила к подготовке к съемкам.

Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор

«Марсианскую трилогию» не могут снять до сих пор

Очевидно, отказ Кэмерона от участия в разработке сериала стал поворотным моментом, и с тех самых пор эпопея с «Марсианской трилогией» не заканчивалась.

После того, как режиссер покинул команду еще в 1990-х годах, остальные участники будущего производства еще не теряли надежду на то, что «Марсианскую трилогию» все-таки получится перенести на экраны — и это почти было свершилось в 2015 году, когда руководство проектом взял на себя сценарист и писатель Дж. Майкл Стражински.

Спустя всего год, однако, он тоже покинул проект, а его преемники посчитали адаптацию слишком амбициозным проектом — потому экранизацию «Марсианской трилогии» отложили в очень долгий ящик, в котором она пребывает до сих пор.

Кстати, буквально недавно Кэмерон жестко раскритиковал «Оппенгеймера» Кристофера Нолана и заявил, что хочет снять собственную, более правдоподобную версию — почитать об этом можно здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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