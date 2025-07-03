Джеймс Гандольфини почти сыграл в культовой классике по Стивену Кингу — но выбыл из проекта, чтобы сняться в другой классике по сценарию Тарантино

Хотя создатели фильма уж очень хотели видеть актера в той самой роли, в обиде все равно никто не остался.

Даже после своей смерти в 2013 году Джеймс Гандольфини остается одним из лучших актеров современности, а «Сопрано» с ним в главной роли продолжает находить все новых поклонников, при этом тоже оставаясь одним из лучших телешоу всех времен.

Сам Гандольфини, к слову, далеко не один раз воплощал на экране образ плохого парня — и в целом в какой-то момент это обеспечило актеру еще одну потенциально прибыльную роль в киноадаптации культового романа Стивена Кинга. В этом случае звезды, однако, все-таки не сложились, но зла на Гандольфини никто не держал — все-таки другая роль подарила ему еще большую популярность.

Джеймс Гандольфини должен был сыграть Богса Даймонда в «Побеге из Шоушенка»

Одного из главных антагонистов фильма в итоге потрясающе сыграл Марк Ролстон, однако режиссер «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт изначально видел на его месте именно Джеймса Гандольфини. На тот момент последний был еще никому не известным актером и в основном играл в малоизвестных театральных постановках, но его прослушивание на роль так впечатлило всю команду, что Дарабонт даже не стал рассматривать других кандидатов после.

Все шло хорошо до тех пор, пока не стартовали съемки — незадолго до этого Гандольфини выбыл из проекта, потому что получил роль в «Настоящей любви» Тони Скотта. По словам Дарабонта, обижаться на актера за это никто не стал — все уже тогда понимали, что роль в «Настоящей любви» гораздо лучше скажется на его карьере, нежели относительно небольшая роль в «Побеге из Шоушенка».

«Настоящая любовь» обеспечила Гандольфини роль в «Сопрано»

В конце концов, Дарабонт оказался прав — хотя в фильме, сценарий к которому написал Квентин Тарантино, Гандольфини сыграл второстепенную роль, актеру удалось заполучить внимание гораздо более широкой аудитории и влиятельных деятелей киноиндустрии. Всего через несколько лет после выхода «Настоящей любви» Гандольфини получил роль Тони Сопрано в «Клане Сопрано», впоследствии выиграв несколько престижных теле- и кинопремий.

Кстати, от «Сопрано» совсем не в восторге остался Мартин Скорсезе — о том, почему именитый режиссер забросил сериал уже после первой серии, можно почитать тут.