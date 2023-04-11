Джеймс Бонд позавидовал бы: только взгляните, с кем крутил страстный роман Бельмондо (фото)

Жан-Поль Бельмондо сводил с ума многих женщин. Перед его обаянием не могли устоять как признанные красавицы, так и простые девушки. Женским вниманием актер не был обделен до старости.

Страстный Бельмондо не был примерным семьянином. Своей первой супруге Элоди Константен артист изменил со швейцарской актрисой Урсулой Андресс. Она известна как первая девушка Бонда из фильма «Доктор Ноу». В те годы Урсула была настоящей красоткой: светлые локоны, точеные черты лица, сногсшибательная фигура. Успеху Бельмондо позавидовал бы сам «агент 007». За отношениями актеров наблюдал весь мир, правда, в их серьезность никто не верил. Однако в итоге безумная страсть актеров разрушила брак Бельмодно с Константен.

Звезды были вместе недолго — они просто не выдержали такого накала страстей.

Однажды Жан-Поль пришел домой под утро пьяным и обнаружил, что все двери заперты. Он решил вскарабкаться по приставной лестнице, однако Урсула, увидел взбирающегося возлюбленного, невозмутимо оттолкнула конструкцию. Эти бурные отношения Бельмондо с девушкой Бонда продлились семь лет.