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Джейме Ланнистер завоевывает континент: новый сериал BBC снят по реальной истории, вдохновившей «Игру престолов»

9 июля 2025 09:25
Джейме Ланнистер завоевывает континент: новый сериал BBC снят по реальной истории, вдохновившей «Игру престолов»

Круг замкнулся.

Его постеры не размещают на билбордах и не обещает драконов. Но именно он — главный претендент на трон в 2025 году. Пока зрители спорят, куда катится «Дом дракона», и шокированы видом темнокожего вампира Региса в «Ведьмаке», историческая драма от BBC и CBS Studios под названием «Король и завоеватель» уверенно поднимается из глубин инфополя.

Вопреки отсутствию пиара — именно она может стать той самой долгожданной заменой «Игре престолов», которую ждали с 2019 года.

Ланнистеры снова на коне

Джейме Ланнистер завоевывает континент: новый сериал BBC снят по реальной истории, вдохновившей «Игру престолов»

Сюжет — без магии, но с гораздо более страшным чудом: реальной историей. Англия XI века. Стычка между Гарольдом Уэссекским и Вильгельмом Завоевателем — не просто военный эпизод, а начало конца старой Британии.

Именно этот конфликт, как утверждают историки, вдохновил Джорджа Мартина на «Песнь льда и пламени». Теперь же история сама получит экранизацию и в ней появится сам Джейме Ланнистер.

Где снимают, кто в касте

Джейме Ланнистер завоевывает континент: новый сериал BBC снят по реальной истории, вдохновившей «Игру престолов»

Съёмки — в Исландии, производством занимается та же BBC, что подарила «Шерлока», и Paramount, отвечающий за международный прокат. В центре — два мужчины.

Гарольд в исполнении Джеймса Нортона, и Вильгельм — с лицом Николая Костера-Вальдау, знакомого каждому поклоннику HBO и Ланнистеров. Их противостояние — не только борьба за корону, но и за сам образ будущего мира.

Сравнение с «Игрой престолов» неизбежно — и справедливо. Уровень постановки, внимание к костюму и династическим интригам, раскол внутри одного народа — всё это формирует тот самый дух, который заставлял миллионы смотреть на гибель Вестероса с замиранием сердца.

Только теперь не Вестерос, а Англия, которая и вдохновила Мартина написать об объединенном королевстве. А замок Винтерфелл — настоящая Нормандия. Мартин перепишет финал «Игры престолов»: в «Ветрах зимы» Джон Сноу даже не в центре истории.

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Король и завоеватель»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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