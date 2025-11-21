Меню
«Джентльмены удачи» выдают себя сразу: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по героям в шубах (тест)

21 ноября 2025 23:06
Задача для самых внимательных модников.

В советском кино шуба могла многое рассказать о герое, его статусе, достатке и даже характере. За меховым воротником скрывались и комичные, и драматичные, и абсолютно узнаваемые образы.

А хорошо ли вы помните этих самых героев? Давайте проверим, сможете ли вы узнать культового персонажа по его знаменитому меховому наряду.

Взгляните на 5 стоп-кадров и попробуйте вспомнить, кому принадлежали эти шубы. Время узнать любимые фильмы с новой, может быть, даже неожиданной стороны.

Готовы? Тогда поехали!

Ранее мы писали: От «Служебного романа» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, как много вы знаете о кинохитах СССР

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Ольга Назарова
1 комментарий
