«Джентльмены удачи» выдают себя сразу: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по героям в шубах (тест)

В советском кино шуба могла многое рассказать о герое, его статусе, достатке и даже характере. За меховым воротником скрывались и комичные, и драматичные, и абсолютно узнаваемые образы.

А хорошо ли вы помните этих самых героев? Давайте проверим, сможете ли вы узнать культового персонажа по его знаменитому меховому наряду.

Взгляните на 5 стоп-кадров и попробуйте вспомнить, кому принадлежали эти шубы. Время узнать любимые фильмы с новой, может быть, даже неожиданной стороны.

Готовы? Тогда поехали!

