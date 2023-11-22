Джентльменом так и не стал: главный хулиган «Ералаша» почти не изменился (фото)

Многие звезды российского кинематографа начали свой творческий путь со съемок в «Ералаше», но Велимир Русаков не из их числа. Прежде чем засветиться в детском юмористическом киножурнале, он уже снялся в нескольких картинах.

В проекте Бориса Грачевского у звезды экрана было несколько амплуа: романтичный ухажер и хулиган, которому никто не указ. Также он играл рокеров и байкеров. И в этих образах смотрелся наиболее органично.

Впоследствии парень увлекся музыкой и хотел даже завершить актерскую карьеру. Однако родители настояли на том, чтобы он окончил ГИТИС. Тем не менее от своей мечты о сцене парень не отказался и основал собственную панк-группу Customville.

Интересно, что в реальной жизни артист джентльменом так и не стал. В нем по-прежнему можно узнать того самого проказника из «Ералаша». У знаменитости довольно необычная внешность, отражающая его непростой нрав. Русаков носит ирокез и небольшую бородку. Также он обзавелся большим количеством татуировок.