Дженнифер Лопес стыда не оберется: миф об идеальной фигуре разрушило одно фото

Поклонники любят Дженнифер Лопес не только за потрясающий талант, но и за невероятную фигуру. Своими соблазнительными формами и тонкой талией певица свела с ума не одного мужчину. Однако оказалось, что стройность знаменитости не более чем миф.

Исполнительница не раз говорила о том, что вынуждена проводить немало времени в спортзале, чтобы поддерживать себя в форме. По словам Лопес, она всегда была склонна к полноте, поэтому тщательно следила за весом.

Казалось бы, артистке удалось достичь идеальных пропорций, но теперь правда вышла наружу. В Сеть утекло фото, из-за которого Лопес стыда не оберется. В кадре она предстала в леггинсах и укороченном топе с повязками в районе талии.

Именно они и сыграли с певицей злую шутку, обтянув ее так, что по бокам начал свисать жирок. Такого разочарования интернет-пользователи явно не ожидали.