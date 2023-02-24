Дженнифер Лопес никогда не оставит мужа в покое: обомлеете, узнав причину

Воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека быстро привлекло внимание поклонников. За время разлуки они оба изрядно настрадались в отношениях с другими партнерами, но особенно сильно не повезло певице.

После нескольких разводов и предательств ее характер закалился, и в общении с мужчинами она стала агрессивнее отстаивать свою позицию. Поп-дива опирается на ощущения и эмоции, поэтому ее характер можно назвать вспыльчивым. А при малейшем несогласии с ее исключительно правильной точкой зрения возлюбленный рискует втянуть себя в очередной скандал.

К тому же, сделав разбор личности Лопес, физиогномик Светлана Ожегова пришла к выводу, что певица слишком эгоцентрична и в равных отношениях ей нет места. Она будет подавлять волевой темперамент мужчины и одновременно презирать в нем слабость. Поэтому брак для обоих партнеров может стать каторгой. Однако у Аффлека есть собственные психологические травмы, которые, по всей видимости, хорошо сочетаются с особенностями характера его возлюбленной.