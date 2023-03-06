Дженнифер Лопес худеет с помощью одного продукта: россиянки боятся его как огня

Дженнифер Лопес не скрывает, что всегда была склонна к полноте. Чтобы оставаться в форме, певице приходится немало работать над собой. Методом проб и ошибок знаменитость нашла чудо-средство, вот только опробовать его на себе решится далеко не каждая представительница прекрасного пола.

Пока худеющие россиянки как огня боятся сладкого, знойная латиноамериканка худеет именно с его помощью. Лопес выработала диету, в основе которой всего лишь один излюбленный сладкоежками продукт.

Исполнительница уверяет, что когда ей нужно в кратчайшие сроки избавиться от пяти-шести лишних килограммов, то она съедает в день 80 граммов горького шоколада и выпивает два литра воды. Такого рациона знаменитость придерживается в течение пяти дней и всегда достигает нужного ей результата.

Между тем врачи не рекомендуют следовать примеру Лопес. По словам специалистов, такая диета представляет для здоровья большую опасность.