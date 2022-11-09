Дженнифер Энистон повторила участь Рэйчел из «Друзей»: при чем тут Брэд Питт

Ситком «Друзья» стал для Дженнифер Энистон окном в мир большого кино. После сериала актриса начала получать знаковые роли и предложения о сотрудничестве. До сих пор Энистон остается востребованной в профессии. И если с карьерой у звезды полный порядок, то в личной жизни ее постигло разочарование.

Многие поклонники ситкома заметили, что сюжетная линия Рэйчел поразительно схожа с реальной историей Энистон и ее бывшего возлюбленного Брэда Питта. Героиня «Друзей» переживала тяжелый разрыв с партнером, который ей изменил. Однако через несколько лет Рэйчел возобновила с ним общение, а затем и романтические отношения.

Энистон постигла примерно та же участь. Пять лет они вместе с Питтом прожили вместе, пока актер не «переключился» на Анджелину Джоли. Спустя годы после развода бывшие супруги начали снова общаться. И, если верить свежим слухам, то сегодня Энистон и Питт пытаются вернуть отношения. Именно поэтому многие считают, что Рэйчел в какой-то степени предопределила судьбу самой актрисы.