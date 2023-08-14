Джексон из «Ментовских войн» и в жизни связан с полицией: удивитесь, узнав правду

Дмитрий Быковский начал свою карьеру в кино и театре больше 20 лет назад. Но настоящую известность ему принес сериал «Ментовские войны». С 1-го по 10-й сезоны проекта актер исполнял там роль принципиального и отважного милиционера Евгения Иванова по прозвищу Джексон. На глазах у зрителей экранный капитан дорос в звании до подполковника.

Неудивительно, что и в дальнейшем Быковского часто приглашали на роли полицейских. Более того, с правоохранительными органами актер оказался связан и в реальной жизни. В молодости, еще до учебы в институте искусств, он собирался поступить в специальный отряд быстрого реагирования. Однако с этой профессией у него не сложилось.

Зато дома Быковский каждый день сталкивается с настоящим подполковником полиции. В правоохранительных органах много лет служит его супруга Наталья. Во время съемок «Ментовских войн» она выступала консультантом мужа, давала ценные советы по отдельным эпизодам и сценам. При этом от критики жизни полицейских, показанной в сериале, супруга актера всегда мудро воздерживалась.