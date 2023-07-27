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Киноафиша Статьи Джеком из «Титаника» должен был стать другой: у ДиКаприо было «стыдное» преимущество

Джеком из «Титаника» должен был стать другой: у ДиКаприо было «стыдное» преимущество

27 июля 2023 16:45
Джеком из «Титаника» должен был стать другой: у ДиКаприо было «стыдное» преимущество

Режиссер передумал в последний момент.

Легендарный «Титаник» Джеймса Кэмерона сделал исполнителей главных ролей суперзвездами. Но триумф Леонардо ДиКаприо мог никогда не состояться, если бы не одно его преимущество.

Изначально на роль Джека Кэмерон хотел взять будущего Бэтмена Кристиана Бэйла. Актер уже был практически утвержден, однако режиссер в последний момент передумал. Создатель «Титаника» счел, что два британских актера в главных ролях — это перебор. Поэтому он ограничился одной Кейт Уинслет, а ей в напарники стал подыскивать американца.

Выбор Кэмерона пал на молодого актера Леонардо ДиКаприо, который уже успел засветиться в фильмах «Что гложет Гилберта Грейпа» и «Ромео + Джульетта». Но главным преимуществом актера стал не его киноопыт, а «правильное» происхождение.

Поклонники фильма только рады, что выбор режиссера пал именно на Лео, а не на «американского психопата».

Джеком из «Титаника» должен был стать другой: у ДиКаприо было «стыдное» преимущество

«Кристиан Бэйл явно не для такого фильма», «90 % успеха „Титаника“ — Леонардо ДиКаприо. Так что Кэмерон сделал правильный ход», — пишут интернет-пользователи.

Фото: Кадры из фильма «Титаник» (1997), Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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