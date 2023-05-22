Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Джеки Чан снимал одну сцену 40 дней: не поверите, что с ней не так

Джеки Чан снимал одну сцену 40 дней: не поверите, что с ней не так

22 мая 2023 18:15
Джеки Чан снимал одну сцену 40 дней: не поверите, что с ней не так

У актеров была сложная работа.

Щепетильность некоторых актеров поражает даже самых придирчивых постановщиков. И команде приходится особенно тяжело, если такой артист садится в кресло режиссера. Поэтому, когда Джеки Чан решил снять комедийный боевик «Лорд Дракон», члены группы понимали, что некоторые сцены придется воссоздавать несколько десятков, а то и сотен раз.

Так и произошло с эпизодом футбольного матча. По сценарию вместо обычного мяча герои играли воланчиком, и это значительно усложнило работу актеров. Тем не менее знаменитый каскадер намеревался довести все до идеала и переснимал эту 10-минутную составную сцену 2900 раз на протяжении 40 дней.

В итоге команде все же удалось добиться нужного результата, и зрители смогли увидеть необычный матч. А в конце фильма впервые появилась смешная нарезка с неудачными дублями, которая позже стала отличительной особенностью картин с участием Джеки Чана.

Джеки Чан снимал одну сцену 40 дней: не поверите, что с ней не так
Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Лорд Дракон» (1981)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video