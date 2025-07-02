Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Джек Воробей в юбке: полностью женская версия «Пиратов Карибского моря» чудом не увидела свет — но еще есть шансы

Джек Воробей в юбке: полностью женская версия «Пиратов Карибского моря» чудом не увидела свет — но еще есть шансы

2 июля 2025 15:42
Джек Воробей в юбке: полностью женская версия «Пиратов Карибского моря» чудом не увидела свет — но еще есть шансы

Главная звезда предполагаемого фильма не оставляет надежд его снять.

Сегодня Марго Робби отмечает 35-летие — и за свою карьеру она давно доказала: стереотипам тут не место. От «Волка с Уолл-стрит» до «Барби», от Харли Квинн до продюсирования фильмов про сильных и очень разных женщин — Марго строит Голливуд, в котором «слабый пол» — не просто украшение кадра. Но одна из самых амбициозных идей Робби так и осталась мечтой: женская версия «Пиратов Карибского моря».

После провальных поздних частей франшизы Disney задумался встряхнуть свой сундук с золотом — и именно Марго пришла с предложением перезапустить пиратскую сагу с новым взглядом несколько лет назад. Идея была в том, чтобы показать пиратов с женским лицом, но с тем же безумным духом свободы и бунта.

«Мы работали над этой историей довольно долго, это должен был быть другой сюжет с новым углом. Мы думали, это будет круто. Но, похоже, студия не захотела», — рассказывала Робби позже.

Джек Воробей в юбке: полностью женская версия «Пиратов Карибского моря» чудом не увидела свет — но еще есть шансы

Планы были громкие: в шутку фанаты уже представляли, как капитаншу Джеки Воробей собирает вокруг себя банду контрабандисток и сирен, готовых потопить любой галеон. Но Disney передумал — видимо, риск оказался слишком большим, особенно после того, как «женскую сцену» в последних «Мстителях» высмеял весь Интернет.

Зато сегодня у Робби всё больше власти — её продюсерская компания Lucky Chap запускает рискованные проекты и открывает дорогу режиссёрам и сценаристкам. Кто знает, может быть, пиратки ещё всплывут. А пока остаётся гадать: что бы мы увидели — диковатую Харли Квинн на тропическом острове или что-то ещё более дерзкое?

Ранее мы писали: Сюжет как в первой части, но новый главный герой: «Аватар 3: Огонь и пепел» рискует повторить ключевую ошибку всех плохих сиквелов

Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик «В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик Читать дальше 23 июля 2025
Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше