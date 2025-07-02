Джек Воробей в юбке: полностью женская версия «Пиратов Карибского моря» чудом не увидела свет — но еще есть шансы

Сегодня Марго Робби отмечает 35-летие — и за свою карьеру она давно доказала: стереотипам тут не место. От «Волка с Уолл-стрит» до «Барби», от Харли Квинн до продюсирования фильмов про сильных и очень разных женщин — Марго строит Голливуд, в котором «слабый пол» — не просто украшение кадра. Но одна из самых амбициозных идей Робби так и осталась мечтой: женская версия «Пиратов Карибского моря».

После провальных поздних частей франшизы Disney задумался встряхнуть свой сундук с золотом — и именно Марго пришла с предложением перезапустить пиратскую сагу с новым взглядом несколько лет назад. Идея была в том, чтобы показать пиратов с женским лицом, но с тем же безумным духом свободы и бунта.

«Мы работали над этой историей довольно долго, это должен был быть другой сюжет с новым углом. Мы думали, это будет круто. Но, похоже, студия не захотела», — рассказывала Робби позже.

Планы были громкие: в шутку фанаты уже представляли, как капитаншу Джеки Воробей собирает вокруг себя банду контрабандисток и сирен, готовых потопить любой галеон. Но Disney передумал — видимо, риск оказался слишком большим, особенно после того, как «женскую сцену» в последних «Мстителях» высмеял весь Интернет.

Зато сегодня у Робби всё больше власти — её продюсерская компания Lucky Chap запускает рискованные проекты и открывает дорогу режиссёрам и сценаристкам. Кто знает, может быть, пиратки ещё всплывут. А пока остаётся гадать: что бы мы увидели — диковатую Харли Квинн на тропическом острове или что-то ещё более дерзкое?

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