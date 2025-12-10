Меню
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото)

10 декабря 2025 11:21
Фанаты о личности персонажа спорят уже давно.

Фандом «Ван-Пис» снова разносит интернет в щепки: в сети вновь всплыл кадр из флэшбека с командой Рокс, где в углу маячит силуэт, подозрительно похожий на знакомого пиратского пройдоху. Да, того самого, о котором вы уже подумали.

На фоне недавнего подарка, который Эйитиро Ода вручил Джонни Деппу на Tokyo Comic Con, стало окончательно ясно – мангака либо готовит публику к кроссоверу, либо просто издевается над фанатами.

Ода прислал голливудской звезде норэн с рисунком в фирменном «ванписовском» стиле: шляпа, косы, взгляд «я тут мимо проходил». Подарок передал Хироаки Хирата – голос Санджи и официальный дублер актера в японском прокате.

Интернет, конечно, взорвался: если мангака уже рисует подобные штуки, то шутки закончились, началась паника уровня «Ода тизерит кроссовер».

Но давайте честно: увидеть героя из культовой кинофраншизы внутри канона «Ван-Писа» пока сложно – слишком разные юридические материки. Однако, если Депп соберется возвращаться во франшизу «Пиратов Карибского моря», ничто не помешает ему поставить условие Disney: разрешите хотя бы камео!

Тем более, фанаты уже давно обсуждают, что в образе загадочного Мужчины, отмеченного пламенем, угадываются нотки Джека Воробья.

Черноватая шхуна, окутанная слухами; репутация легенды, в которую верят через раз; появление «откуда ни возьмись» и исчезновение по щелчку. Прямые отсылки? Нет. Но влияние узнаваемо.

И пока Ода все это наблюдает со своей фирменной ухмылкой, фанаты продолжают рассматривать каждый новый кадр, пытаясь понять: это совпадение или тонкий жест уважения. Одно ясно – автор любит играть с публикой, а публика любит, когда ее дразнят.

Ранее мы писали: 1150 серий «Ван‑Пис» за пару вечеров? Легко! Лайфхак для тех, кто не готов тратить 21 день беспрерывного просмотра

Фото: Legion-Media, Кадры из фильмов франшизы «Пираты Карибского моря» и аниме «Ван-Пис»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
