Джек и Роза? На какую киношную пару похожи вы со своей второй половинкой

Красивые и чувственные отношения, как в кино - мечта многих женщин (да и мужчин тоже, хотя мало кто рискнет в этом признаться). В мировом кинематографе так много прекрасных пар, что глаза разбегаются - хочется такую же яркую историю любви, как у них. Различные интернет-порталы и солидные издания регулярно проводят среди пользователей и читателей опросы на тему “Самая красивая пара в кино”. Неизменными лидерами таких рейтингов становятся Роза и Джек из “Титаника” в исполнении Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо. Бессмертная история любви и искренняя игра актеров даже спустя 20 с лишним лет трогает сердца зрителей по всему миру. Зрители даже считали, что Уинслет и ДиКаприо увлеклись друг другом на съемочной площадке. Вопреки домыслам поклонников, в реальной жизни Кейт и Лео никогда не встречались - зато их связывает многолетняя крепкая дружба. К слову, те, кто обожает этот актерский дуэт, но “Титаник” засмотрел уже до дыр, могут увидеть ДиКаприо и Уинслет в картине “Дорога перемен” - на этот раз в роли супружеской пары.

На какую культовую киношную пару похожи вы с избранником? Ответьте на вопросы нашего теста - и узнаете.