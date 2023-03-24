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Киноафиша Статьи Джанабаева впервые за много месяцев показалась на публике: народ в шоке (фото)

Джанабаева впервые за много месяцев показалась на публике: народ в шоке (фото)

24 марта 2023 12:30
Джанабаева впервые за много месяцев показалась на публике: народ в шоке (фото)

Поклонники не стали скрывать свое мнение.

Последние месяцы Альбина Джанабаева ведет весьма закрытый образ жизни. Певица не дает концерты, не появляется на публике, сконцентрировав все свое внимание на воспитании дочери. И лишь в редких случаях делает новые публикации в социальных сетях, которые привлекают внимание публики.

Так, недавно она поделилась серией снимков, сделанных в Москве. На фотографиях артистка позирует у окон одного из столичных заведений, примерив черное пальто и белоснежные брюки. Неожиданная публикация шокировала поклонников Джанабаевой.

Джанабаева впервые за много месяцев показалась на публике: народ в шоке (фото)

В комментариях многие с удивлением отметили, что за прошедшие месяцы 43-летняя певица стала выглядеть только моложе и теперь больше похожа на 20-летнюю девушку. «Сразу минус 10-15 лет», «Какая красотка», «Вы такая классная», «Как девушка совсем, очень хорошо выглядите», — уверены подписчики.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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