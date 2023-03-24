Джанабаева впервые за много месяцев показалась на публике: народ в шоке (фото)
Поклонники не стали скрывать свое мнение.
Последние месяцы Альбина Джанабаева ведет весьма закрытый образ жизни. Певица не дает концерты, не появляется на публике, сконцентрировав все свое внимание на воспитании дочери. И лишь в редких случаях делает новые публикации в социальных сетях, которые привлекают внимание публики.
Так, недавно она поделилась серией снимков, сделанных в Москве. На фотографиях артистка позирует у окон одного из столичных заведений, примерив черное пальто и белоснежные брюки. Неожиданная публикация шокировала поклонников Джанабаевой.
В комментариях многие с удивлением отметили, что за прошедшие месяцы 43-летняя певица стала выглядеть только моложе и теперь больше похожа на 20-летнюю девушку. «Сразу минус 10-15 лет», «Какая красотка», «Вы такая классная», «Как девушка совсем, очень хорошо выглядите», — уверены подписчики.