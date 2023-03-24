Джанабаева впервые за много месяцев показалась на публике: народ в шоке (фото)

Последние месяцы Альбина Джанабаева ведет весьма закрытый образ жизни. Певица не дает концерты, не появляется на публике, сконцентрировав все свое внимание на воспитании дочери. И лишь в редких случаях делает новые публикации в социальных сетях, которые привлекают внимание публики.

Так, недавно она поделилась серией снимков, сделанных в Москве. На фотографиях артистка позирует у окон одного из столичных заведений, примерив черное пальто и белоснежные брюки. Неожиданная публикация шокировала поклонников Джанабаевой.

В комментариях многие с удивлением отметили, что за прошедшие месяцы 43-летняя певица стала выглядеть только моложе и теперь больше похожа на 20-летнюю девушку. «Сразу минус 10-15 лет», «Какая красотка», «Вы такая классная», «Как девушка совсем, очень хорошо выглядите», — уверены подписчики.