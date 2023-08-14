Джамшут из шоу «Наша Russia» стал бомжом: эта история тронет любого

70-летний артист Валерий Магдьяш прославился на всю страну благодаря роли в телешоу «Наша Russia». Он исполнил роль строителя Джамшута и работал в паре с комиком Михаилом Галустяном. В последние годы мужчина не появлялся на экране. Оказалось, в жизни актера началась черная полоса. Он лишился дома и оказался в безвыходном положении.

На кастинг популярной передачи Валерий пришел без особых надежд, даже не знал, на какую роль пробуется. Но, когда Гарик Мартиросян увидел Магдьяша, он пришел в восторг — это был именно тот Джамшут, которого они искали.

К сожалению, после закрытия шоу карьера артиста заглохла. Он стал злоупотреблять алкоголем, потерял семью, а потом и квартиру. Валерий продал свое жилье, чтобы приобрести недвижимость побольше. Когда мужчина нес деньги в банк, на него напали. Он лишился денег и остался на улице.

Сегодня Валерий живет в Ставропольском крае в специальном приюте для бездомных. У каждого проживающего там свои обязанности, Магдьяш отвечает за приготовление пищи.

«Целый день стою у плиты», — признается артист.

Иногда он примеряет на себя образ Джамшута, чтобы посетить местные детские дома или санатории, но мечты о карьере актера ему пока пришлось оставить.