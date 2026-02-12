«Дюна» дала ему все, но сердце украл другой фильм: Шаламе назвал свой лучший проект — рыдает при каждом просмотре

Тогда почти никто не знал его имени, а он уже снимался в шедевре.

У Тимоти Шаламе наступил звездный час: «Оскар» на горизонте за «Марти Великолепного», успешный байопик про Боба Дилана в копилке, а в декабре 2026-го — долгожданный финал «Дюны». Казалось бы, логично, какой фильм должен быть самым любимым у актера.

Однако в недавнем интервью Шаламе признался: его фаворит — «Интерстеллар». Та самая лента 2014 года, где 18-летний Тимоти появился на экране минут на десять в роли Тома Купера, сына главного героя. Культовую фантастику он пересматривал десятки раз.

Он остается моим любимым проектом из всех, в которых я когда-либо участвовал. Этот фильм заставляет меня плакать больше всего на свете, — сказал актер.

Понять такую позицию не сложно. «Интерстеллар» собрал под 700 миллионов долларов, получил «Оскар» за спецэффекты и считается одним из главных научно-фантастических полотен десятилетия. Хотя для Шаламе ценность фильма, скорее всего, заключается не в кассовых сборах.

Парадокс в другом. Именно благодаря Дени Вильневу, а не Нолану, Шаламе получил карт-бланш в Голливуде. Он сам это не отрицает: без Пола Атрейдеса не было бы такой бешенной популярности.

Этот человек, Дени Вильнев, изменил мою жизнь, — признает Шаламе.

В декабре 2026-го выйдет третья «Дюна», и Шаламе снова наденет фрименский балахон. А плакать он, видимо, продолжит под «Интерстеллар». Потому что сердцу не прикажешь.