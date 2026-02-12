Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Дюна» дала ему все, но сердце украл другой фильм: Шаламе назвал свой лучший проект — рыдает при каждом просмотре

«Дюна» дала ему все, но сердце украл другой фильм: Шаламе назвал свой лучший проект — рыдает при каждом просмотре

12 февраля 2026 09:54
«Дюна» дала ему все, но сердце украл другой фильм: Шаламе назвал свой лучший проект — рыдает при каждом просмотре

Тогда почти никто не знал его имени, а он уже снимался в шедевре.

У Тимоти Шаламе наступил звездный час: «Оскар» на горизонте за «Марти Великолепного», успешный байопик про Боба Дилана в копилке, а в декабре 2026-го — долгожданный финал «Дюны». Казалось бы, логично, какой фильм должен быть самым любимым у актера.

Однако в недавнем интервью Шаламе признался: его фаворит — «Интерстеллар». Та самая лента 2014 года, где 18-летний Тимоти появился на экране минут на десять в роли Тома Купера, сына главного героя. Культовую фантастику он пересматривал десятки раз.

Он остается моим любимым проектом из всех, в которых я когда-либо участвовал. Этот фильм заставляет меня плакать больше всего на свете, — сказал актер.

Понять такую позицию не сложно. «Интерстеллар» собрал под 700 миллионов долларов, получил «Оскар» за спецэффекты и считается одним из главных научно-фантастических полотен десятилетия. Хотя для Шаламе ценность фильма, скорее всего, заключается не в кассовых сборах.

«Дюна» дала ему все, но сердце украл другой фильм: Шаламе назвал свой лучший проект — рыдает при каждом просмотре

Парадокс в другом. Именно благодаря Дени Вильневу, а не Нолану, Шаламе получил карт-бланш в Голливуде. Он сам это не отрицает: без Пола Атрейдеса не было бы такой бешенной популярности.

Этот человек, Дени Вильнев, изменил мою жизнь, — признает Шаламе.

В декабре 2026-го выйдет третья «Дюна», и Шаламе снова наденет фрименский балахон. А плакать он, видимо, продолжит под «Интерстеллар». Потому что сердцу не прикажешь.

Фото: Кадры из фильмов «Интерстеллар» (2014 г.), «Дюна» (2021 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Читать дальше 17 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
«Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда «Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда Читать дальше 15 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше