«Дюна 3: Египетская сила»: голливудский хит почти покадрово повторяет серию «Ворониных» — Костя Воронин против Тимоти Шаламе

Интернет снова нашел то, чего, казалось бы, не может существовать.

Голливуд живет своей жизнью, российское ТВ — своей. Но иногда между ними протягиваются такие ниточки, что хоть стой, хоть падай.

В конце 2025 года главным кинособытием стал «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу. Фильм Джоша Сафди про легендарного игрока в настольный теннис Марти Рейсмана попал в десятку лучших по версии Национального совета кинокритиков США, получил три номинации на «Золотой глобус» и вообще считается образцом высокого стиля. Там, судя по трейлерам, все очень красиво, очень грустно и очень эстетично.

А теперь переносимся в Россию образца 2010 года.

В «Ворониных», которые тогда уже вовсю собирали рейтинги на СТС, вышла 11-я серия третьего сезона с говорящим названием «Пинг-понг». Сюжет прост и гениален: Николай Петрович, считавший себя непобедимым в настольном теннисе, однажды проигрывает Косте.

С этого момента у него, мягко говоря, едет крыша. И да, именно в этой серии зрители впервые слышат легендарное обращение «Люся» в адрес Константина Воронина.

И вот интернет-зрители заметили странное: кадры из «Марти Великолепного» и сцены из «Ворониных» местами подозрительно похожи. Ракурсы, эмоции, моменты триумфа и отчаяния за теннисным столом — все это рифмуется так, что впору говорить о тонких культурных связях.

Конечно, создатели «Марти» наверняка даже не слышали про Ворониных. Но фанаты уже шутят: если вдруг в титрах следующего фильма Сафди промелькнет имя Кости Воронина как консультанта по пинг-понгу — мы все поймем.