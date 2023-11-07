Дюма был бы в ужасе: Алферову признали одной из худших Констанций

Артистка, как уверены фанаты, не подходит на эту роль.

Захватывающая картина «Д’Артаньян и три мушкетера» стала настоящей классикой советского кино. Вот уже несколько поколений зрителей остаются в восторге от работы Георгия Юнгвальд-Хилькевича, однако некоторые все же критикуют популярный фильм.

Как оказалось, далеко не все поклонники в восторге от Ирины Алферовой, которая исполнила роль Констанции. По их мнению, артистка совершенно не подходит на роль возлюбленной отважного гасконца. Алферова выглядит слишком холодной и непривлекательной для Констанции, которую Дюма описывал совершенно иначе.

«Констанцию Бонасье не могла играть такая прохладно-светлая, флегматичная, барственная женщина», — считают авторы Дзен-канала «Эх, прокачу».

В картину же Алферова попала из-за решения чиновников. Художественный совет настоял, чтобы артистка снялась в фильме, а эта роль в итоге стала самой слабой стороной работы Юнгвальд-Хилькевича.