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Киноафиша Статьи «Дышит на ладан»: вернувшегося в Россию Серебрякова ошарашили неприятными вестями

«Дышит на ладан»: вернувшегося в Россию Серебрякова ошарашили неприятными вестями

13 октября 2022 18:45
«Дышит на ладан»: вернувшегося в Россию Серебрякова ошарашили неприятными вестями

Актера ждет громкий провал.

Алексей Серебряков намерен попробовать себя в новом амплуа. Имя артиста, который всегда блестяще справлялся с драматическими ролями, появится в титрах одной из известных комедий, однако некоторые полагают, что ни к чему хорошему это не приведет.

Ранее сообщалось, что вернувшийся в Россию актер получил приглашение в новую часть новогодних «Елок», которое поспешил принять. Новость об этом обрадовала далеко не всех. Есть точка зрения о том, что артиста ждет грандиозный провал.

В частности, об этом заявил Александр Шпагин. Кинокритик ошарашил Серебрякова сразу двумя неприятными вестями.

«Комедийные краски не для него», — заметил он в беседе с порталом BLITZ+.

В завершение эксперт поспешил уточнить, что новогодняя комедия давно устарела, утратив свою популярность.

«Продукт дышит на ладан из последних сил», — вынес свой вердикт сценарист.

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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