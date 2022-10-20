Дымов из «Улиц разбитых фонарей» уже не тот: ахнете, увидев Евгения Дятлова сейчас

Прежде чем стать по-настоящему популярным, Евгений Дятлов сыграл немало ролей. Однако славу ему принес криминальный сериал «Улицы разбитых фонарей», в котором он воплотил капитана Николая Сергеевича Дымова.

С момента выхода проекта на экраны утекло немало воды, и неудивительно, что с тех пор актер, чей персонаж появился в шестом сезоне и оставался в ленте на протяжении семи лет, сильно изменился. Стоит признать, что герой сразу полюбился публике. Его ценили не только за привлекательную внешность, но и за превосходное чувство юмора, а также за смекалку.

Как бы там ни было, Дымов уже не тот. В Сети обсуждают кардинальные перемены в облике актера, который набрал лишний вес, из-за чего стал практически неузнаваемым. Кроме того, хейтеры отмечают бессвязную речь 59-летнего артиста и говорят о том, что его состояние оставляет желать лучшего.