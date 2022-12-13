«Дым с ментолом»: что стало с группой «Нэнси», гремевшей в 90-х

Группа «Нэнси» прославилась на всю страну, выпустив хит «Дым с ментолом». Миллионы поклонников подпевали словам любимой песни и были уверены, что артисты представят еще немало хитов. Однако Анатолий Бондаренко и музыканты неожиданно пропали с радиостанций.

Как оказалось, за годы существования группы музыканты выпустили несколько альбомов, но в их репертуаре было всего два хита — «Дым с ментолом» и «Я тебя нарисовал». В течение нескольких лет музыканты из «Нэнси» активно давали концерты, но кризис 90-х, а также отсутствие новых хитов весьма негативно сказались на них.

Единственное, что помогло выжить артистам, — заграничные концерты. Музыканты начали выступать для иностранных слушателей и переехавших россиян и продолжают заниматься этим до сих пор. Например, не так давно они представили программу в Берлине для своих преданных поклонников.

О жизни артисты рассказывают в своих социальных сетях, где делятся и снимками с концертов, и историями из жизни. Преданные поклонники не забывают любимую группу, а сами артисты теперь занимаются не только «Нэнси», но и другими музыкальными проектами.