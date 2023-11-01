Дыхание захватывает: как сегодня выглядит приемная дочь Певцова и Дроздовой

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов поженились в далеком 1994 году. Пара и по сей день считается одной из самых красивых и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. У супругов подрастает сын Елисей. Мало кто знает, что у звездных избранников есть приемная дочь.

По крайней мере, 24-летнюю Алену Деркач так называют сами знаменитости. Девушка отнюдь не сирота: у нее есть родители, однако материальное положение семьи оставляет желать лучшего. Алена пришла в студию «ПЕВЦОВЪтеатр» в 2013 году и сразу приглянулась своим педагогам. Дроздова и Певцов решили взять барышню под патронаж.

Деркач было негде жить, и она поселилась в квартире звезд. Девушку нельзя назвать иждивенкой и нахлебницей: молодая актриса активно работает в театре и не устает нахваливать своих благодетелей. Многие отмечают, что «дочь» невероятно похожа на Ольгу Борисовну — такая же красивая и эффектная.