Дьявольски хорош: из-за приемного сына радистки Кэт учащается сердцебиение

Екатерина Градова так и осталась для большинства зрителей радисткой Кэт из фильма «Семнадцать мгновений весны». Актриса умело совмещала карьеру и личную жизнь. В браке с Андреем Мироновым она родила дочь Марию. А когда знаменитости было 46 лет, она стала матерью второй раз.

В 1992 году артистка вместе со вторым мужем, физиком Игорем Тимофеевым, взяла из детского дома мальчика по имени Алексей Суховерков. Звездный наследник вырос настоящим красавчиком. Сегодня ему 31 год, и за таким мачо наверняка выстраивается длинная очередь из невест.

Сыну радистки Кэт повезло не только с внешностью. Родители подарили Алексею квартиру в Москве, но нахлебником его не назовешь. Суховерков устроился на работу шеф-поваром в один из столичных ресторанов, и жаловаться на финансовое состояние ему вряд ли приходится.

Ранее ходили слухи о том, что Алексей пристрастился к алкоголю, но официального подтверждения они так и не нашли. Суховерков ведет социальные сети, где не скрывает подробностей своей жизни. Судя по публикациям наследника актрисы, его дела идут в гору.