Дьявол во плоти: эту героиню советского кинохита ненавидят буквально все

Остросюжетный советский боевик «Экипаж» смотрели в Союзе, пожалуй, все. И совершенно точно каждый зритель помнит фактурную и «страшную» женщину Алевтину Федоровну Ненарокову.

Остаться равнодушным к такому персонажу после просмотра просто невозможно. Эта женщина не была преступницей, социопаткой или злой ведьмой. Она не была и маньяком, расчленяющим своих жертв. Но ее возненавидел каждый зритель «Экипажа» в СССР.

Все дело было в том, как Ненарокова относилась к своему мужу. Как она гнобила его, изощренно издевалась, дразнила и доводила до белого каления. Если вы не смотрели этот фильм, то могли подумать, что супруг сам заслужил такое отношение. Дескать, изменял, гулял, пил. Разочаруем — ничего подобного.

Автор Дзен-канала «Рыжая сова cinema» уверена, что стерва просто разлюбила несчастного персонажа Анатолия Васильева. И поэтому решила испортить ему жизнь. Ирина Акулова так блистательно вжилась в образ озлобленной на весь мир и на ни в чем не повинного мужа женщины, что вызывала праведный гнев чуть ли не всего Советского Союза.

Хорошо лишь то, что именно такие яркие роли возносят актрис на пьедестал и «подсвечивают» их талант даже для самого отъявленного зеваки и обывателя.