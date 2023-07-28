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Дьявол в юбке: от правды о Татьяне Лавровой мурашки по коже

28 июля 2023 09:45
Дьявол в юбке: от правды о Татьяне Лавровой мурашки по коже

Никто не хотел иметь дело со своенравной звездой.

Зрители привыкли видеть Татьяну Лаврову в образах нежных героинь. Но в реальной жизни звезда экрана была совсем другой. Ничего хорошего окружающим ждать от нее не приходилось.

Вне съемочной площадки артистка была настоящим дьяволом в юбке. Чужое мнение не имело для нее никакого значения. Например, однажды она устроила дикую истерику в такси из-за того, что водитель не позволил ей, известной актрисе, курить в салоне авто.

Коллеги говорят, что Лаврова была не от мира сего. По этой причине у нее не было близких друзей и счастливой личной жизни. Романы и браки знаменитости быстро заканчивались. Никто не хотел терпеть жесткие нападки и едкую критику со стороны артистки, поэтому все, чтобы сберечь собственную психику, держались от нее подальше.

В итоге актриса остаток своих дней провела в гордом одиночестве, часто прикладываясь к бутылке. Ее единственный сын жил со своей семьей и не стремился часто видеться с матерью.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Девять дней одного года" 1961
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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