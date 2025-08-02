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«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)

2 августа 2025 14:15
«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)

Хотя в 2010-м такой лук был бы на пике моды.

Съемки неожиданного сиквела «Дьявол носит Prada» в самом разгаре, а первые кадры уже вызвали бурю обсуждений. По сюжету, Миранде Пристли (снова в безупречном исполнении Мэрил Стрип) предстоит столкнуться с кризисом печатных СМИ и попытаться удержать Runway на плаву.

В фильм вернутся Эмили Блант (и да, теперь ее героиня, похоже, будет против Миранды) и Энн Хэтэуэй, но… главной темой обсуждения стал не сценарий, а образы легендарной главредши.

В одном из эпизодов Миранда предстает в тотал-сером образе: идеально скроенный жакет, атласная юбка и остроносые туфли на каблуке. Этот лук — безупречная классика, строгий, статусный и вне времени.

Но второй образ... Вот тут у фанатов возникли вопросы. Миранда одета в бежевый тренч, кожаную миди-юбку и лакированные туфли — вроде бы классика, но фанаты в шоке.

«Этот лук выглядел бы нормально в 2010-м, но сейчас — будто ее заморозили на 15 лет и разбудили, не дав переодеться»,

«Дьявол носит Zara»,

«Туфли Мэрил кажутся слишком массивными»,

«Это реально ужасно, а ведь в первой части все были такие шикарные».

«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)

Мы решили обратиться к эксперту, чтобы разобраться: может, зрители слишком строги, и наряд Миранды на самом деле вовсе не так плох? Увы fashion-дизайнер Аполлон Байгакофф развеял наши сомнения — эксперт тоже не в восторге:

«Образ, конечно, оставляет желать лучшего. Цвета, фактура — все безвкусно… Очень старомодно, ощущение, что лук собирали из секонд-хэнда.

Я не знаю, насколько актуально будет смотреть вторую часть, ведь прошло так много времени и все изменилось, а судя по образу главной героини, кажется, что просто будет продолжение того времени…».

Что ж, есть опасения, что сиквел «Дьявол носит Prada» рискует превратиться не в модный манифест, а в ностальгический флешбек — причем без особого шарма. Если даже Миранда Пристли выглядит так, словно застряла в 2010-х, что тогда ждать от всего фильма?

Остается надеяться, что это всего лишь один из рабочих образов, а не финальный стиль легендарной героини. Иначе Runway точно не выживет — ни в кино, ни в реальности.

P.S. Миранда, мы все еще любим тебя. Но, пожалуйста, смени стилиста.

Ранее мы писали: «Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма

Фото: Кадр из фильма «Дьявол носит Prada» (2006)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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