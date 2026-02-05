«Дьявол носит Prada 2» еще не вышел, а уже установил рекорд: за сутки трейлер посмотрели 222 млн раз

Если думали, что франшиза уже никому не нужна, ошибались.

Если вы в нулевых фанатели по ромкомам и модным фильмам, то сюжет «Дьявол носит Prada 2» вам наверняка отлично знаком. Если нет, то лента рассказывает о внутренней кухне глянцевого журнала Runway во главе с властной Мирандой Пристли (Мэрил Стрип) и ее неумелой, но пробивной ассистенткой Энди (Энн Хэтэуэй).

В свое время фильм моментально стал культовым, наряды оттуда пытались повторить все модницы, а сейчас лента воспринимается как простой способ окунуться в ностальгию по старым-добрым временам. Но вот спустя 20 лет на горизонте замаячил сиквел.

И если вы из тех, кто думает, что поезд уже ушел и лента вряд ли зайдет так же, как ее предшественник, то ошибаетесь. Вторая часть, не успев выйти, уже доказала всем, что интерес к этой вселенной живее всех живых.

Только что трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал самым просматриваемым в истории студии 20th Century Studios. Всего за первые сутки ролик собрал ошеломительные 222 миллиона просмотров по всему миру. Публика голосует кликами, и ее вердикт однозначен:

«Мы ждем!».

А что же ждет нас? Сюжет перенесется в современны реалии: Runway оказывается на грани закрытия. Чтобы его спасти, Пристли обращается к бывшей первой ассистентке, Эмили Чарльтон (Эмили Блант).

Помимо трех любимых зрителями актрис, в фильм так же вернется и обаяшка Стэнли Туччи, но главной интригой стало появление в касте Леди Гаги. Что касается режиссера, то кресло снова занял Дэвид Френкель, автор культового оригинала.

Так что, несмотря на все сомнения, факты говорят сами за себя: история Миранды Пристли по-прежнему волнует мир. Осталось дождаться 1 мая, когда фильм выйдет в зарубежный прокат, чтобы увидеть, оправдает ли сиквел ажиотаж.