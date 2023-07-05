Дядя Нины из «Кавказской пленницы» женился на красотке: вы видели ее сотни раз

Актер Фрунзик Мкртчян был любимцем всего СССР. Никто из зрителей и не подозревал, какие личные трагедии переживает их любимый актер.

Еще в юности начинающий актер Фрунзик Мкртчян влюбился в однокурсницу по имени Джульетта. Молодому человеку пришлось почувствовать себя настоящим Ромео: семья девушки не приняла его ухаживания. Разбитое сердце Фрунзик решил вылечить в браке с другой студенткой по имени Кнара.

Отношения их быстро распались — утешение оказалось плохой основой для брака.

После Мкртчян встретил красавицу Донару Пилосян и безумно влюбился в нее. Эту девушку вы видели множество раз, но даже не догадывались. В картине «Кавказская пленница» она исполнила роль жены Джабраила, которого, в свою очередь, играл сам Мкртчян.

Увы, эта история любви окончилась трагично. Поведение Донары стало стремительно меняться, ей поставили диагноз шизофрения. Мкртчяну пришлось отправить ее в больницу для душевнобольных, где женщина и прожила остаток дней.

Фрунзик Мкртчян скончался в 63 года от инфаркта в 1993 году. Донара прожила в клинике еще много лет, ее не стало только в 2011 году.