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Дядя Митя упал бы в обморок: вы только взгляните на бабу Шуру в молодости (фото)

27 августа 2023 16:30
Дядя Митя упал бы в обморок: вы только взгляните на бабу Шуру в молодости (фото)

Удивитесь, увидев актрису без грима.

Многие помнят персонажа бабу Шуру из всеми любимой и известной картины Владимира Меньшова «Любовь и голуби». На экране перед зрителями предстает пожилая женщина с хмурым и тяжелым взглядом и характерным говором. Но мало кто знает, что героиню сыграла актриса, которой не было и 40 лет.

Наталья Тенякова была потрясающе красивой женщиной, и ее образ никак не вязался с деревенской бабой Шурой. В жизни же артистка обладала яркой внешностью с выразительными глазами, пухлыми губами и точеными скулами.

Но Владимир Меньшов сумел разглядеть в Наталье Теняковой потенциал и пригласил ее на роль. Гримеры и художники по костюмам постарались на славу. Но и сама актриса смогла блеснуть талантом: она долго тренировала деревенскую речь.

Есть и еще один забавный и малоизвестный факт. Актер Сергей Юрский, сыгравший экранного мужа бабы Шуры, был настоящим супругом Натальи Теняковой.

Дядя Митя упал бы в обморок: вы только взгляните на бабу Шуру в молодости (фото)
Фото: Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1985), кадр из фильма «Старшая сестра» (1966)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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