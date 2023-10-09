Дядя Митя расстроился: в СССР запретили вторую серию фильма «Любовь и голуби»

Сейчас картина «Любовь и голуби» считается образцовой народной комедией. Но работа над ней стала для Владимира Меньшова настоящим мучением.

Все дело в том, что режиссер изначально задумал свой проект как двухсерийную ленту. Снятого материала вдоволь хватало на такой хронометраж. Однако после первого же показа цензоры пришли в ужас.

Чиновники возмутились, ведь в кадре герои постоянно так или иначе возвращались к теме спиртного. Горячительные напитки демонстрировались буквально в каждом кадре. А тогда в СССР как раз началась борьба с алкоголизмом.

Руководство «Мосфильма» приняло решение забраковать картину в таком виде. Цензоры настояли на том, чтобы Меньшов сам занялся монтажом и укоротил свою комедию до одной серии. В результате из сюжета не только пропали многие сцены с употреблением алкоголя.

Ради того чтобы выдержать заданный хронометраж, пришлось значительно сократить роли Людмилы Гурченко, а также Сергея Юрского. О последнем особенно жалели все участники съемок и сам актер, ведь им казалось, что после монтажа дядя Митя стал выглядеть бесцветнее.