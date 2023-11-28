Дядя Федор из «Простоквашино» был другим человеком: с кем сначала жили Матроскин и Шарик

Книга Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» — настоящая сказочная классика, которая покорила сердца многих поколений детей. Интересно, что изначально автор планировал написать книгу о приключениях взрослого лесника по имени Федор, живущего в сказочной деревне.

Однако друг уговорил Успенского переписать сценарий, чтобы книжка была интереснее для детей. Именно так появился шестилетний мальчик в роли главного героя. Удивительно, что в процессе создания книги вымышленный прототип главного героя — лесник дядя Федор — исчез со страниц, а вот форма обращения к нему — «дядя Федор» — осталась.

Возможно, писатель не хотел менять это обращение, так как создал образ необычного ребенка, который не по годам взрослый и рассудительный. Занятно, что образ самого дяди Федора тоже неоднократно менялся. От первого мультфильма до последних выпусков сериала «Простоквашино» мы видим постепенные изменения в его внешности: челка, форма носа, телосложение и даже цвет глаз.

При этом в книге Успенского есть четкое описание подростка: «Глаза у него коричневые и волосы спереди торчком, как будто корова его лизнула. И рост 1 метр 20».