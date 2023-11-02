Дядя Боярского сыграл самого доброго Кащея Бессмертного: видели, но не знали, кто это (фото)
Получился герой с изюминкой.
Образ Кащея Бессмертного примеряли на себя многие советские актеры. И у каждого сказочный персонаж получался особенным. Например, у Николая Боярского он вышел на удивление комичным, добрым и музыкальным.
В образе мистического героя актер появился в картине «Новогодние приключения Маши и Вити». В его исполнении злодея никто не боялся. Напротив, могущественного чародея хотелось лишь пожалеть.
По сюжету он мучился от страшной зубной боли, а еще хотел встретить Новый год вместе со Снегурочкой. В ходе развития повествования Кащей радовал зрителей своими выдающимися вокальными данными. Правда, пел не сам артист, а Александр Градский.
К слову, именно Николай Александрович приложил руку к тому, чтобы в проекте засветился его племянник — Михаил Боярский. Начинающего лицедея взяли на роль кота Матвея, поскольку он «усатый и поет хорошо».