«Дядька с лицом ребенка»: каким вырос мальчик из «Шестого чувства»

Хэйли Джоэл Осмент еще в 6 лет смог очаровать Роберта Земекиса. Тот пригласил его в 1994 году на роль Форреста Гампа-младшего в свой одноименный фильм, впоследствии ставший легендарным. За этим последовали съемки Хэйли еще в нескольких картинах и комедийных сериалах. Мальчик даже пробовался на роль Энакина Скайуокера, но пробы оказались неудачными.

Зато участие в триллере «Шестое чувство» в 1999 году для Осмента стало успешным. Критиков так восхитила игра мальчика, что они номинировали 11-летнего ребенка на «Оскар». Свою известность он закрепил картинами «Заплати другому» (2000) и «Искусственный разум» (2001).

Но столь быстрый старт испортил подростковый возраст. Из смышленого маленького мальчика Хэйли превратился в невысокого и полноватого парня. На роли героев-любовников его не приглашали, для злодеев он казался слишком доброжелательным. Актер стал играть эпизодических персонажей второго плана.

Осмент тяжело воспринял эту невостребованность и пристрастился к горячительным напиткам. В 18 лет он в нетрезвом состоянии попал в ДТП. Актер обошелся штрафом и условным сроком. Инцидент заставил его взять себя в руки. Хэйли вернулся к работе и стал довольствоваться незначительными ролями. Сейчас ему уже 34 года, и, как заметили пользователи Сети, выражение лица у него осталось точно такое же, как в детстве.