Дяди Мити из фильма «Любовь и голуби» могло не быть: власть выступила против

Сергей Юрский, известный по роли дяди Мити в фильме «Любовь и голуби», родился в семье руководителя цирка и потому с детства мечтал стать клоуном, но в итоге выбрал актерскую стезю. Уже на третьем курсе молодого артиста взяли в труппу Большого драматического театра. Вскоре Юрский становится одним из ведущих актеров театра.

Популярность Сергея Юрского росла: и ленинградские партийные шишки пригласили выступить артиста на банкете, но тот отказался – рассказывает Дзен-канал «Жизнь после славы». Юрский впал в немилость – не позднюю роль в этом сыграла его дружба с писателем Солженицыным.

Артиста уволили из театра и перестали предлагать работу в кино.

В 1978 году Юрский был вынужден уехать в Москву – и там его наконец оставили в покое. Актер присоединился к труппе театра Моссовета и сыграл еще множество ролей в театре и кино.