Дяде Али из «Клона» 90 лет: не поверите, но недавно он женился в пятый раз (фото)

Одним из любимчиков женской аудитории «Клона» был дядя Али, взявший под свое крыло сироту Жади. Роль мудрого, но вспыльчивого родственника главной героини сыграл Стенио Гарсиа. Мало кто знает, но в реальной жизни актер отчасти повторил путь своего персонажа.

Сегодня артисту 90 лет, и на его счету, как у дяди Али, множество браков. Уже в преклонном возрасте бразильский актер женился на молодой избраннице, ставшей его пятой супругой. Стенио старше Мариэлены Саади на 36 лет, но это не помешало влюбленным создать крепкую семью.

Когда она была его невестой, то поддерживала будущего мужа во время съемок «Клона» и помогала ему работать над сексуальностью персонажа. Именно поэтому дядя Али выглядит таким энергичным, бодрым и неунывающим. Мариэлена была рядом с ним и в трудные минуты. Когда кинокомпания Clobo прекратила сотрудничать со Стенио, жена всячески его поддерживала. В итоге им удалось выбраться из кризиса. За прошедшие 20 лет Гарсиа почти не изменился. Он по-прежнему полон энергии, ведь молодая жена дарит ему много сил и вдохновения.