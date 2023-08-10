Двуличные лицемеры: не вздумайте верить женщинам с этими именами

Честность - качество, которое высоко ценится во все времена. Однако обладает им далеко не каждый. Некоторые люди предпочитают носить маски, в лицо собеседнику они говорят одно, а за его спиной - совершенно другое. Вывести таких лицемеров на чистую воду непросто, а если и получится, то они начнут отпираться. Эксперты в сфере эзотерики назвали три имени, которые носят самые вероломные женщины. Не стоит доверять им свои секреты, а также надеяться на их искренность.

Валентина

“Себе на уме”, - этими словами можно коротко охарактеризовать Валентину. Обладательница имени обычно предпочитает держаться отстраненно, словно наблюдая за всем происходящим со стороны. Валя прекрасно подмечает детали, у нее отличная память, и она частенько пользуется своими способностями в корыстных целях.

Для Валентины нет ничего слаще, чем посплетничать вдоволь.

Вместе с единомышленницами-кумушками она вплоть до мельчайших подробностей обсудит общих знакомых и хорошенько позлословит. При этом в общении с предметом обсуждения она будет предельно мила и доброжелательна - не то что за его спиной.

Светлана

Какой бы чуткой и замечательной подругой ни казалась со стороны Светлана, не стоит обольщаться слишком сильно. Обладательница этого имени хорошо иллюстрирует собой расхожую фразу “в тихом омуте черти водятся”. На самом деле радушная Света очень подозрительна и относится к людям с предубеждением.

Если человек по каким-то причинам Светлане не понравился, она не скажет об этом в лицо, будет приветливо общаться, а за спиной говорить гадости.

При этом причины, по которым обладательница имени невзлюбила несчастного, могут быть самыми странными - например, он напоминает ей кого-то из прошлого или ей не по душе его стиль.

Надежда

В число двуличных натур вошла и Надежда. Обладательница этого имени очень корыстна. Она ничего не делает без собственной выгоды. Если Надя подружилась с кем-то, с наибольшей долей вероятности ей что-то нужно от “счастливчика”. И она не отстанет от него, покуда не добьется желаемого. А после внезапно исчезнет из его жизни.

При этом Надежда будет искренне возмущена, если кто-то провернет точно такой же фокус с ней самой.

Она станет ругать виновника на чем свет стоит, жаловаться всем вокруг на двуличие людей и собственную доверчивость. Надя не понимает, что подобные ситуации посылает ей в назидание само мироздание.